В Сочи устраняют последствия мощного оползня

Один из разрушенных поселков восстановлению не подлежит

В Сочи ликвидируют последствия ливней. Режим чрезвычайной ситуации введён в районах, где в результате удара стихии начались оползни. Повреждены десятки жилых домов и важные автомагистрали. Ущерб ещё предстоит установить. Специальная комиссия начинает работу сегодня.

Покосившиеся дома, съехавшие со своих фундаментов на десятки метров. Улицы сочинского села Сергей-Поле теперь больше напоминают декорации к фильму-катастрофе. После сильных ливней, которые шли более двух суток, в районе активизировался оползневой процесс. И продолжается до сих пор.

Около трех десятков человек, в том числе и детей, оказавшихся в зоне оползня, эвакуировали в безопасное место. Однако уже сейчас люди возвращаются в поселок за вещами и автомобилями, которые в момент происшествия были полностью заблокированы. Единственная в селе дорога пошла изломами, местами величиной до метра.

"Начался треск, треск в доме. Всё очень сильно трещало, такие резкие громкие звуки. Плюс там ещё лес трещал, там деревья валились. Ну, страшно было. Плюс темно. Мы не понимаем, не видим, что происходит. Мы фонарем сколько-то светили, увидели вокруг, что трещина идет", - рассказывает Анджелика Бабаян.

Последствия оползня ликвидируют экстренные службы. Ситуацию усугубляет то, что геологические процессы на участке ещё продолжаются. Деревья, газовые трубы и электрические конструкции - всё это продолжает спускаться вниз по склону. Сейчас все инженерные коммуникации в поселке полностью отключены. Вернуться в свои дома жители вряд ли смогут, а ведь некоторые только успели отметить новоселье.

"Поселок не подлежит восстановлению. Этот вопрос был рассмотрен на заседании, которое только что здесь провел на месте глава города Алексей Копайгородский. Решением главы города на данном участке введен режим чрезвычайной ситуации", - говорит начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации г. Сочи Вадим Снегирев.

Часть пострадавших сейчас в пункте временного размещения. Большинство проживает у родственников. Чтобы люди смогли забрать свои вещи, рабочие отсыпают подъезды к домам.

"В этих домах вся жизнь моих родителей, вся жизнь этих людей, которые здесь. Ну, я просто жду свою машину, потому что у меня нету больше ничего", - говорит житель поселка Сергей-Поле Мария Дубова.

Разломы образовались еще на трех участках федеральной трассы Джубга - Сочи. Там организовано реверсивное движение. Геологи разрабатывают пути защиты склонов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram