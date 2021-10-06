Борьба с COVID-19 в России: регионы усиливают контроль и вводят новые ограничения

В Вологодской области и Удмуртии ввели систему QR-кодов

Последние данные о ситуации с коронавирусом представил оперативный штаб. За минувшие сутки в России выявили 25 тысяч 133 новых случая. Из больниц выписан 19 тысяч 841 человек. В регионах вынуждены ужесточать ограничения. В Вологодской области и Удмуртии ввели систему QR-кодов. А в Нижнем Новгороде рекомендовали школам и университетам перейти на дистанционный формат.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом растет в 56 регионах России. В некоторых регионах за последние две недели число новых случаев увеличилось в два раза. Штамм "Дельта" заразнее и агрессивнее предыдущих. Болезнь развивается молниеносно. Уже через сутки после выявления у пациента COVID-19 поражение легких может составить до 50%. В большинстве субъектов федерации - усиление противоэпидемических мер. Повсеместно - межведомственные рейды в общественных местах.

В крупном торговом центре в Волгограде нарушение зафиксировали уже на входе. Термометр в руках охранника - лишь для видимости, батарейки в нем уже давно сели. Дальше - больше. Продавцы в магазинах и кафе без перчаток, покупатели без масок. Граждане получают предупреждения, а вот ТРЦ ждет крупный штраф, его руководство несет ответственность наряду с арендаторами.

Этот торговый центр в Сарапуле (Удмуртия) по результатам проверки мог бы стать примером. Термометрия на входе, ведение журнала по обработке помещений и контроль масочного режима среди сотрудников и посетителей - все выполняется. А вот в соседнем кафе - сразу множество нарушений.

"Не проводится термометрия посетителей при входе в объект, отсутствует рециркулятор непосредственно в помещении", - говорит Галина Пономарева, главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по городу Сарапул.

Что такое ковид, многие жители Свердловской области знают. Этот мужчина болел тяжело. Обследование таких пациентов по поручению президента началось по всей стране 1 июля. Записаться можно в поликлинике или на портале госуслуг. Измерение сатурации, анализ крови, спирометрия. Если есть нарушения, назначают дополнительные обследования.

"Я прошел диспансеризацию, и врач-терапевт мне сказал, что здоровье отличное. Удивлен - очень легко и все быстро. Все необходимые специалисты собраны в одном месте", - сказал житель города Лесной Ринат Кадыров.

А еще Ринат, поскольку после болезни прошел почти год, уже сделал прививку и советует всем последовать его примеру. Ведь как показывает статистика, риск инфицирования у невакцинированных выше в 11 раз.

Сейчас в Росси привиты 42 миллиона человек, а нужно еще как минимум 36 миллионов - только тогда будет достигнут коллективный иммунитет. Среди регионов-лидеров - Москва. Вакцину получили более пяти миллионов жителей. Этому способствовало и то, что столица одной из первых ввела обязательные прививки для отдельных групп населения, а сейчас начала внедрение бесплатных экспресс-тестов на коронавирус.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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