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Психическое состояние Саакашвили резко ухудшилось

10:46
  • среда
  • 06 октября 2021

Не совпали ожидания с реальностью

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал об изменениях в состоянии экс-президента Михаила Саакашвили после попадания в тюрьму.
Видео задержания Саакашвили после застолья с хинкали

По его словам, психическое состояние заключенного резко ухудшилось. Саакашвили, видимо, ожидал вернуться в страну, где царит хаос, а попал в хорошо отлаженную государственную систему, передает РИА Новости.

"Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения - он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь он беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы", - рассказал Гарибашвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не будут на свободе.

У экс-президента Грузии есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется возвращением Саакашвили.

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