Российские военные помогли школьникам в сирийском районе Аль-Баляд

Детям передали все необходимые принадлежности для учебы

В сирийском районе Аль-Баляд заканчивают восстанавливать самую большую школу. Когда-то её разрушили боевики, но уже в ноябре ученики вновь смогут сесть за парты. Благодаря российским военным дети получили гуманитарную помощь - все необходимые принадлежности для учёбы. Купить их в разрушенном населённом пункте практически невозможно. Восстанавливают и остальную инфраструктуру.

Эта школа в районе Аль-Баляд называется центральной не только в силу географического положения. Она самая большая. Восстановить объект после 10 лет войны - стратегическая задача.

"Работы здесь мы начали в мае. Но вынуждены были их прервать на 2 месяца из-за активизации боевиков. Но сейчас проект продолжаются. Школу могут посещать до 500 учеников", - сказал Халед Тайфан, помощник инженера.

Все материалы по льготной цене поставляют государственные предприятия. На качество цемента, плитки и сантехники обращают пристальное внимание и сами рабочие.

"Моя задача - отремонтировать все санузлы. Материалы, которые нам поставляют, очень хорошего качества, мы за этим внимательно следим", - говорит Хаиль Кана, строитель.

В этой школе первый звонок прозвучит в ноябре. Она станет десятой, работающей в некогда мятежном районе.

"В районе всего 38 школ. Сейчас при помощи ЮНИСЕФ ремонтируются 5 школ и еще 4 за счет государственных средств. Стараемся восстановить здания как можно быстрее". – сообщил представитель администрации района Аль-Баляд Васим Альсаллах.

Сейчас в Аль-Баляде купить учебные принадлежности очень сложно. Да и денег у родителей на них просто не хватает. Российские военные вместе с активистами общества боевое братство привезли шефскую гуманитарную помощь: тетради, пеналы, ручки, дневники.

"Центр по примирению враждующих сторон обеспечил работу российской организации "Боевое братство", которая передала в одну из школ Дер-Аль-Баляд более 500 наборов школьных принадлежностей", - сказал Александр Гуляев, представитель ЦПВС.

В Аль-Баляд люди все больше заняты сугубо мирными хлопотами. Все это стало возможным благодаря специалистам российского Центра по примирению враждующих сторон. После сложных переговоров те, кто когда-то был не согласен с официальным Дамаском, сдают оружие. Все больше населённых пунктов провинции Дераа возвращаются к мирной жизни.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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