Жители поселка в Башкирии пожаловались на соседство с майнинг-фермой

Огромные компьютеры и вентиляторы вызывают перебои с электричеством и сильно шумят

Жители одного из поселков в Башкирии пожаловались в Роспотребнадзор и прокуратуру на соседство с фермой. Выращивают там не животных или овощи, а криптовалюту. Огромные компьютеры и вентиляторы вызывают перебои с электричеством и шумят так, что многих мучают постоянные головные боли. И это не единственный случай в стране. Нередко биткоины добывают нечестным путем.

- Страшные головные боли, тошнота, головокружение.

Это далеко не полный список проблем. В башкирском поселке Белая Усадьба в первую секунду кажется, что за металлической оградой днем и ночью монотонно жужжит огромный рой пчел. Но по факту там майнинговая ферма. В ангаре с помощью компьютерного оборудования генерируется криптовалюта. А назойливо шумят кулеры, они охлаждают устройства с видеокартами.

- Постоянный круглосуточный шум. И ночью шум. Летом вообще… Окна открываешь, жарко. Сирены тут по ночам. - А вы пытались с собственником связаться? - Я пытался, но безрезультатно.

Вместо собственника к недовольным жителям выходит молодой человек, который представляется охранником.

Участковому охранник вынужден показать, как устроена ферма. Оборудование для майнинга питает высоковольтная ЛЭП. Но нагрузки столь велики, что в соседних домах то и дело гаснет свет и выходит из строя бытовая техника.

- До этого у нас была обычная линия электропередачи. Мы начинаем выяснять, а как же так получилось: ЛЭП - 10 киловольт. Эта ЛЭП накладывает ограничение на использование наших участков.

География майнинговых ферм в России обширна. И нарушения законов, связанных с этой деятельностью, в разных регионах повторяются. Дорогой – с точки зрения энергопотребления – майнинг криптовалютные бизнесмены часто пытаются окупить за счет соседей по земельным участкам или муниципалитетов. Одну из таких незаконных схем раскрыли полицейские в Ленинградской области. В ангаре на стеллажах - более 500 устройств с видеокартами. Запитаны от трансформаторной будки. Только по предварительным оценкам, ущерб от незаконной деятельности составил четыре с половиной миллиона рублей.

"После того, как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно со специалистами энергосервисной компании провели осмотр участка и выявили вмешательство в программное обеспечение электросчетчика трансформаторной будки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Майнинг криптовалют в нашей стране регламентирован законодательно. При доходах, эквивалентных 600 тысячам рублей, необходимо платить налог – 13 процентов. И, разумеется, выбирать площадку для майнинга так, чтобы не мешать окружающим, говорят юристы.

"Федеральный закон позволяет майнить криптовалюты любого рода. Позволяет ставить оборудование. Но, конечно же, не в таких местах, где жилые помещения, и очень много шума воспроизводится. Лучше всего это делать в производственных помещениях, либо в помещениях закрытого типа", - сказала юрист Вадим Валеев.

Но многие бизнесмены свою деятельность не просто не афишируют, а занимаются ей даже на рабочем месте. Так, на Камчатке чиновник подключил программное обеспечение к служебному компьютеру. В Саратове за это же задержан сотрудник ГИБДД – он нанес ведомству ущерб более 200 тысяч рублей. После увольнения из органов он сможет сконцентрироваться на майнинге, если останется на свободе.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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