"Истерика и неразбериха": цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

За голубое топливо на бирже дают уже больше 1700 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе сегодня побила новый исторический максимум. На открытии торгов она превысила 1700 долларов за тысячу кубометров. В Еврокомиссии заявили, что проблему резкого роста нужно решить как можно скорее, иначе она помешает восстановлению экономики. Причиной кризиса некоторые политики называют ошибку Брюсселя в регулировании отрасли. Другие - обвиняют российский "Северный поток-2".

Этим утром на ленты информагентств одно за другим сыпались срочные сообщения. Цены на газ растут как на дрожжах. Едва побит один рекорд, как тут же новый исторический максимум. Топливо стремительно дорожает уже не первый день. И всё это на фоне ажиотажного спроса. Он достиг самых высоких значений за четверть века, признали в Еврокомиссии. Что происходит, обсуждают сегодня в Словении на заседании Совета ЕС.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе коммюнике по энергетической ситуации в Европе и предложения по реагированию на то, что происходит. Мы рассмотрим все аспекты этой проблемы"", - говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После отмены жёстких антиковидных ограничений восстанавливающейся промышленности нужно всё больше углеводородов. Но уровень заполнения газовых хранилищ - минимальный за несколько лет. Ситуация на энергетическом рынке критическая. В Европе бьют тревогу. Министры финансов Франции, Испании, Чехии и Румынии обратились к коллегам с отчаянным призывом: как можно скорее понять, что происходит, и принять меры по сдерживанию цен.

По прогнозам, зима будет холодной. Европейские потребители рискуют попросту замёрзнуть. На этом фоне новости о "Северном потоке-2" для ЕС могли бы стать поводом для оптимизма. Первую нитку уже начали заполнять топливом. На второй идут пусконаладочные работы. Поставки могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Но Германия неожиданно вставляет палки в колёса. Главный регулятор энергетической сферы требует доказать соответствие требованиям немецкого и европейского законодательства.

"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", - заявил в Федеральном сетевом агентстве Германии.

И это несмотря на то, что в Бундестаге не раз заявляли о необходимости "Северного потока-2" для европейской энергетики. В ЕС царит истерика и неразбериха, объяснил накануне Владимир Путин. Несбалансированные решения, попытки спекулировать на климате, ориентироваться на зелёную энергетику и сокращать инвестиции в добывающие отрасли привели к плачевному результату. К тому же европейские политики часто занимают противоположные позиции, а также пытаются заигрывать с США. Яркий пример - президент Польши Анджей Дуда. Призывает НАТО вмешаться.

"Постройка "Северного потока-2" является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества. Речь идёт о возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества со стороны России. ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2"", - заявляет президент Польши Анджей Дуда.

Москва не раз подчёркивала, что "Северный поток-2" - экономический проект. Он выгоден, в первую очередь, Европе. Чем быстрее её политики откажутся от двойных стандартов и попыток угодить США, тем раньше топливо пойдёт в ЕС. Каждый день промедления дорого обходится его промышленности и жителям.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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