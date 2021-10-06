Вместо него в парламент пойдет директор ГМИИ
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России".
Машков входил в список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму от Москвы. По результатам голосования Машков в парламент не прошел. 4 октября ЦИК заявил, что актер получит вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).
Теперь мандат Машкова планируют передать директору Государственного музея имени Пушкина Евгению Богатыреву, говорится в постановлении ЦИК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: