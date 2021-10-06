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Машков отказался от думского мандата "Единой России"

11:01
  • среда
  • 06 октября 2021

Вместо него в парламент пойдет директор ГМИИ

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России".
Владимир Машков проходит в Госдуму с чужим мандатом

Машков входил в список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму от Москвы. По результатам голосования Машков в парламент не прошел. 4 октября ЦИК заявил, что актер получит вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).

Теперь мандат Машкова планируют передать директору Государственного музея имени Пушкина Евгению Богатыреву, говорится в постановлении ЦИК.

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