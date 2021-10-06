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Минтруд уточнит порядок оплаты отпуска при увольнении

11:09
  • среда
  • 06 октября 2021

Ведомство подготовило соответствующие поправки в Трудовой кодекс

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в Трудовой кодекс, изменяющие порядок оплаты неиспользованного отпуска при увольнении сотрудника.
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Поправки уточняют, что при увольнении сотруднику, проработавшему в рабочем году не менее одиннадцати месяцев, подлежащих включению в стаж работы и дающих право на ежегодный оплачиваемый отпуск, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Как уточнил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, также появится новая норма. В ней говорится, что если при исчислении стажа работы, дающего право на пропорциональный ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток составляет менее 15 календарных дней, он исключается из расчета. Остаток, превышающий 15 календарных дней, округляется до полного месяца.

Соловьев пояснил, что данные вопросы часто становятся предметом судебных разбирательств между сотрудником и работодателем, поэтому поправки могут уменьшить количество конфликтных ситуаций, пишет "Российская газета".

Минтруд также планирует внести в Трудовой кодекс норму, закрепляющую продолжительность рабочего дня. В настоящее время она определяется советским нормативно-правовым актом.

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