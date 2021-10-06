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Голикова поддержала развитие института больничного служения

11:40
  • среда
  • 06 октября 2021

Духовное состояние пациентов является предметом особой заботы

В России проводится работа по развитию церковного служения в больницах. Об этом в среду, 6 октября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Выступая на международной конференции "Психологическая и духовная помощь пациентам в медицинских организациях", замглавы правительства напомнила о богатом истории взаимодействия и сотрудничества врачей и духовенства в нашей стране. Издревле на Руси в центре больниц располагался храм, а за каждым лечебным учреждением был закреплен священник.

Данная традиция со временем была утеряна, однако поскольку психологическое и духовное состояние пациентов является предметом особой заботы специалистов социальной сферы и здравоохранения, ведется работа по восстановлению и развитию больничного служения, отметила Голикова.

Вице-премьер рассказала, что по данному направлению работают Минздрав и Минтруд, видную роль в создании благоприятных для лечения человека духовных условий выполняет Русская православная церковь.
Кроме того, учитывается передовой зарубежный опыт, поскольку на Западе на протяжении десятилетий существует институт больничных капелланов, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что люди, отказывающиеся от вакцинации в условиях пандемии коронавирусной инфекции, берут на себя грех, замаливать который придется всю оставшуюся жизнь.

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