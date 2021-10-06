Эксперты назвали города с наибольшими темпами роста цен на жилье

Наименьшее годовое подорожание зафиксировано в Челябинске

Аналитический центр ЦИАН выяснил, что среди российских городов-миллионников сильнее всего за последний год цены на жилье на первичном и вторичном рынках росли в Краснодаре, пишет РБК.

Уточняется, что в сентябре 2020 года средняя цена "квадрата" на краснодарском рынке составляла 70 тысяч рублей, в сентябре этого года - 125 тысяч. Прирост составил 78,5%.

На втором месте в рейтинге оказался Омск (на 65,3% до 86 тысяч рублей), на третьем - Самара (52,9%, 78 тысяч рублей). Также в пятерку попали Красноярск (+37,3%, до 92 тысяч) и Ростов-на-Дону (+35,5%, до 80 тысяч рублей).

Москва шестая с ростом на 28,5% до 284 тысяч рублей. Наименьшее годовое подорожание зафиксировано в Челябинске.

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