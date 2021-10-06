ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты назвали города с наибольшими темпами роста цен на жилье

11:42
  • среда
  • 06 октября 2021

Наименьшее годовое подорожание зафиксировано в Челябинске

Аналитический центр ЦИАН выяснил, что среди российских городов-миллионников сильнее всего за последний год цены на жилье на первичном и вторичном рынках росли в Краснодаре, пишет РБК.
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду и жилье

Уточняется, что в сентябре 2020 года средняя цена "квадрата" на краснодарском рынке составляла 70 тысяч рублей, в сентябре этого года - 125 тысяч. Прирост составил 78,5%.

На втором месте в рейтинге оказался Омск (на 65,3% до 86 тысяч рублей), на третьем - Самара (52,9%, 78 тысяч рублей). Также в пятерку попали Красноярск (+37,3%, до 92 тысяч) и Ростов-на-Дону (+35,5%, до 80 тысяч рублей).

Москва шестая с ростом на 28,5% до 284 тысяч рублей. Наименьшее годовое подорожание зафиксировано в Челябинске.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Новостройка
Новостройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.