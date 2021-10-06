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Убийца студенток под Оренбургом в день трагедии пришел на работу с багровым лицом

11:45
  • среда
  • 06 октября 2021

Работодатель и коллеги положительно отзывались об Александре Лазареве

Обвиняемый в убийстве девушек в Оренбуржье Александр Лазарев создавал впечатление адекватного человека, усердно трудился и ладил с коллегами.
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Лазарев работал разнорабочим, не отказывался ни от какой работы, выходил на смену даже в выходные дни. Не пил, наркотики не употреблял. Имел высокую зарплату – до 60 тысяч рублей, рассказал РИА Новости его работодатель.

Однако 30 сентября Лазарев пришел на работу в странном состоянии. Он сослался на жар и ушел домой.

"За день до убийства он отпрашивался с работы, сказал, что едет в Орск покупать одежду. На другой день, 30 сентября утром, пришел в обновках, но был потерянный, с багровым цветом лица", - рассказал предприниматель.

На следующий день Лазарев позвонил на работу и попросил денег на лекарства. Напарник привез Лазареву зарплату и с тех пор о нем ничего не слышали. 

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии.

3 октября по подозрению в совершении данного преступления 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования. Его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве, сопряженном с изнасилованием. Он помещен под стражу до 30 ноября.

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