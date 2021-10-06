В Госдуме оценили призыв выслать российских дипломатов из США

Вашингтон развязал дипломатическую войну еще в 2016 году

Председатель комитета Государственной думы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв американских сенаторов к Джо Байдену выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США.

"Популизм и некомпетентность: представители Сената явно рассчитывали на громкий пиар-ход, но при этом плохо разобрались в проблеме", - написал парламентарий в Telegram.

Именно Вашингтон, напомнил Слуцкий, еще в конце 2016 года развязал противостояние с Россией в дипломатической сфере, сделав сотрудников дипмиссий и посольские объекты мишенями. "Все действия Москвы носили ответный, подчеркну, взвешенный и симметричный характер", - уточнил депутат.

По его словам, реализация "очередного русофобского шедевра" чревата вынужденным закрытием дипучреждений и снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram