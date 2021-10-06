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Владимир Путин приедет на Международный арктический форум

11:55
  • среда
  • 06 октября 2021

Мероприятие пройдет в апреле 2022 года

Президент России Владимир Путин примет участие в Международном арктическом форуме. Об этом в среду, 6 октября, рассказал полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
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Выступая на заседании Совета Федерации, Трутнев уточнил, что Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости.

Форум является ключевой площадкой для обсуждения социально-экономического развития арктических территорий, выработки механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения ресурсного потенциала данного региона.

В июле Москву посетил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Он встретился с российским коллегой Русланом Эдельгериевым. По результатам переговоров стороны решили сотрудничать по климатической повестке в Арктике.

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