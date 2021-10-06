Москва предоставит социально ориентированным НКО-победителям тренировочные квартиры

В квартирах смогут разместиться около 60 человек

Стали известны организации — победители конкурса по предоставлению социально ориентированным НКО тренировочных квартир для сопровождаемого проживания. Об этом в среду, 6 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помещения для сопровождаемого проживания предоставят шести социально ориентированным НКО сроком на пять лет. В квартирах смогут разместиться около 60 человек. Ракова отметила, что важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов максимально подготовиться к реальной самостоятельной жизни.

Некоммерческие организации — стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов. Заместитель мэра выразила им благодарность за отклик и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями.

Конкурс стартовал 26 июля. По его итогам отбор прошли благотворительные фонды: "Жизненный путь", "Я есть!", "Творческое объединение "Круг", "Изумрудный город", "Большая перемена" и "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций подготовили заявки для конкурса грантов "Москва — добрый город", который стартовал 15 сентября.

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