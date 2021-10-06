Москвичей порадует погода в выходные

Сильного ветра не будет

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие выходные столичных жителей ожидает комфортная солнечная погода без осадков.

"При переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. Дневная температура останется на уровне 11-13, 10-12 – в этих пределах", - сказала метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что сильного ветра не будет.

Ночи при этом станут холоднее. Минимальная температура в Москве - около нуля - плюс 1, по области – до минус 3.

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