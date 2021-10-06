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"Бес попутал": школьница простила вахтершу, укравшую ее бриллиантовое кольцо

12:32
  • среда
  • 06 октября 2021

Девочка оставила дорогущее украшение в туалете

В Барнауле вахтерша лицея украла у школьницы кольцо с 34 бриллиантами за 373 тысячи рублей.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в Алтайском педагогическом лице. Ученица перед столовой решила помыть руки и оставила колечко на раковине. Обходивший территорию охранник нашел украшение и передал его вахтерше.

Несмотря на ценность кольца, девочка заметила пропажу не сразу и спохватилась только после того, как увидела в социальных сетях объявление, в котором сообщалось, что кольцо на вахте. Однако вахтерша сказала, что отдала кольцо другой девочке, но какой именно – не уточнила.

Спустя время директору лицея пришло письмо с кольцом и объяснением от неизвестной женщины, которая якобы увидела дорогое украшение у дочери и решила вернуть его владелице.

"Полицейские быстро выяснили, что письмо написала испугавшаяся допроса 63-летняя вахтерша. В отношении женщины возбудили уголовное дело, из лицея она тут же уволилась", - рассказал собеседник РИА Новости.

Девочка простила пожилую женщину и попросила суд освободить ее наказания. Вахтерша ранее характеризовалась только с положительной стороны, а свой поступок она объяснила тем, что "бес попутал".

"Суд приговорил вахтершу к одному году лишения свободы условно и впоследствии, понизив категорию, от наказание ее освободил", - рассказала старший помощник прокурора Инна Платонова.

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