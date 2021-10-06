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ОАЭ признали вакцину "Спутник Лайт"

12:31
  • среда
  • 06 октября 2021

Препарат одобрен и как самостоятельная вакцина, и как бустер

Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом в среду, 6 октября, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.
Разработчик "Спутника V" рассказал о регистрации вакцины в ВОЗ

"Спутник Лайт" получил одобрение в ОАЭ как для использования в качестве самостоятельной однокомпонентной вакцины, так и в качестве бустера — введения препарата для дополнительного контакта организма с иммунизирующим антигеном.

Все больше стран рассматривают "Спутник Лайт" с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера, сообщается в Twitter вакцины "Спутник V".

Объем частных инвестиций российских фармацевтических компаний в производство в России вакцин против коронавирусной инфекции достигает 30 млрд рублей. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также отметил, что затруднения с признанием российских вакцин от COVID-19 в западных странах носят экономический характер.

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