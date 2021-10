ОАЭ признали вакцину "Спутник Лайт"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом в среду, 6 октября, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

"Спутник Лайт" получил одобрение в ОАЭ как для использования в качестве самостоятельной однокомпонентной вакцины, так и в качестве бустера — введения препарата для дополнительного контакта организма с иммунизирующим антигеном.

Все больше стран рассматривают "Спутник Лайт" с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера, сообщается в Twitter вакцины "Спутник V".

BREAKING | RDIF: UAE authorizes 1-shot Sputnik Light, 1st component of #SputnikV, as a stand-alone vaccine. UAE also approved Sputnik Light as a booster shot.

More countries see Sputnik Light with its strengthening protection over time as an ideal booster. pic.twitter.com/kWT70cATnn