Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

Все цели были достигнуты
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность войск двух стран эффективно обеспечивать региональную безопасность.
"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности", - сказал глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").
Шойгу добавил, что учебные вопросы были отработаны в полном объеме, все цели оказались достигнуты.
По словам министра, всего к учениям привлекалось около двухсот тысяч человек.
Учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, это было основное мероприятие подготовки войск в 2021 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram