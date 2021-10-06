Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

Все цели были достигнуты

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность войск двух стран эффективно обеспечивать региональную безопасность.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности", - сказал глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Шойгу добавил, что учебные вопросы были отработаны в полном объеме, все цели оказались достигнуты.

По словам министра, всего к учениям привлекалось около двухсот тысяч человек.

Учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, это было основное мероприятие подготовки войск в 2021 году.

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