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Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

12:41
  • среда
  • 06 октября 2021

Все цели были достигнуты

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность войск двух стран эффективно обеспечивать региональную безопасность.
Учения "Запад-2021" завершились

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности", - сказал глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Шойгу добавил, что учебные вопросы были отработаны в полном объеме, все цели оказались достигнуты.

По словам министра, всего к учениям привлекалось около двухсот тысяч человек.

Учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, это было основное мероприятие подготовки войск в 2021 году.

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