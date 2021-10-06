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В ЕС придумали, как побороть антисемитизм

12:46
  • среда
  • 06 октября 2021

Выработана специальная стратегия

Европейская комиссия сообщила, что будет принимать меры в связи с вызывающим тревогу ростом антисемитизма, так как это явление противоречит европейским ценностям и образу жизни.
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Стратегия предполагает три направления: предупреждение всех проявлений антисемитизма, защита образа жизни евреев, содействие увековечиванию памяти холокоста.

"Это наш долг перед жертвами холокоста, теми, кто выжил, и будущими поколениями", - сказал на пресс-конференции заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас (цитата по РИА "Новости").

Так, Еврокомиссия профинансирует создание национальных стратегий борьбы с антисемитизмом в государствах-членах ЕС, поддержит работу по удалению разжигающего ненависть контента в Сети. Также ЕК поможет в обеспечении безопасности общественных пространств.

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