В ЕС придумали, как побороть антисемитизм

Выработана специальная стратегия

Европейская комиссия сообщила, что будет принимать меры в связи с вызывающим тревогу ростом антисемитизма, так как это явление противоречит европейским ценностям и образу жизни.

Стратегия предполагает три направления: предупреждение всех проявлений антисемитизма, защита образа жизни евреев, содействие увековечиванию памяти холокоста.

"Это наш долг перед жертвами холокоста, теми, кто выжил, и будущими поколениями", - сказал на пресс-конференции заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас (цитата по РИА "Новости").

Так, Еврокомиссия профинансирует создание национальных стратегий борьбы с антисемитизмом в государствах-членах ЕС, поддержит работу по удалению разжигающего ненависть контента в Сети. Также ЕК поможет в обеспечении безопасности общественных пространств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram