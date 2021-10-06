Число признающих пользу прививок россиян выросло за два года

Опрос показал, сколько россиян намерены пройти вакцинацию от гриппа

Более половины (61%) россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ о сезонном гриппе, считают прививки эффективным способом борьбы с данным заболеванием.

С 2019 года количество тех, кто считает прививки полезными, увеличилось на 4 процентных пункта. При этом убежденных в бесполезности прививок стало меньше на 8 процентных пунктов — 23% в сентябре 2019 года и 15% в настоящее время.

Хотя бы один раз проходили вакцинацию от гриппа 56% респондентов. При этом среди 18-24-летних участников исследования показатель достигает 75%, а среди опрошенных старше 60 лет таких 60%.

В 2021 году уже сделали себе или членам семьи такую прививку 9% респондентов. 15% решили пройти вакцинацию от гриппа, еще 16% скорее всего сделают прививку. О нежелании прививаться заявили 53% опрошенных.

Среди тех, кто не хочет вакцинироваться от гриппа, по 7% не видят смысла в прививках или не хотят их делать, 6% утверждают, что мало контактируют с людьми, по 5% боятся побочных реакций, верят в свой иммунитет или не верят в эффективность прививок, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее предупредил, что предстоящий сезон гриппа в стране будет напряженным, поэтому важно не пропустить прививку.

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