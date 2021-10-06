Песков: происходящее между Россией и США ведет к страданиям

Вашингтон действует на эмоциях
В Кремле отреагировали на призыв США выслать 300 российских дипломатов.
Чтобы выслать 300 работников посольства, нужно их иметь в таком количестве, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это опять же, такие скорее эмоциональные какие-то просто требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает", - сказал спикер Кремля.
Комментируя российско-американские отношения, Песков отметил, что происходящее ведет к страданиям жителей обоих стран.
"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двухсторонних отношениях ведет к страданию двух стран", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно о письме, направленном сенаторами президенту США Джо Байдену. Его просят незамедлительно принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. Если же Россия не пойдет навстречу, надо выслать из страны 300 российских дипломатов, говорится в письме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram