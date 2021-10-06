Песков: происходящее между Россией и США ведет к страданиям

Вашингтон действует на эмоциях

В Кремле отреагировали на призыв США выслать 300 российских дипломатов.

Чтобы выслать 300 работников посольства, нужно их иметь в таком количестве, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это опять же, такие скорее эмоциональные какие-то просто требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает", - сказал спикер Кремля.

Комментируя российско-американские отношения, Песков отметил, что происходящее ведет к страданиям жителей обоих стран.

"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двухсторонних отношениях ведет к страданию двух стран", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно о письме, направленном сенаторами президенту США Джо Байдену. Его просят незамедлительно принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. Если же Россия не пойдет навстречу, надо выслать из страны 300 российских дипломатов, говорится в письме.

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