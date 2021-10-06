В Кремле назвали локдаун нежелательным сценарием

Должны применяться точечные меры

В ходе брифинга с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о борьбе с пандемией коронавируса в стране.

"Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов. В приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Днем ранее Песков отметил, что цифры по коронавирусу в России сейчас "очень плохие" и это вызывает обеспокоенность.

"Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен", - констатировал пресс-секретарь.

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