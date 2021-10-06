От COVID-19 в Москве вылечились еще 2399 пациентов

За сутки госпитализированы 1088 человек
За минувшие сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 2399 человек, сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.
Таким образом, за все время пандемии в столице поправились уже 1 502 833 пациента.
"В Москве выявлено 3589 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1088 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 468 человек", - сказано в сообщении.
В штабе напомнили также о важности вакцинации. Прививки делают как в поликлиниках, так и в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Ознакомиться с подробной информацией о вакцинации можно здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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