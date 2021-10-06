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Что делать, если собака отравилась

13:52
  • среда
  • 06 октября 2021

Важно не потерять время

Важно не пропустить признаки отравления собаки и своевременно на них отреагировать.

Если хозяин заметил, что питомец тяжело дышит, у него слабое состояние, сопровожденное рвотой и диареей, обильное слюноотделение, это значит, что он отравился. Нужно как можно быстрее можно скорее удалить яды из организма животного.

"В первую очередь удалите ядовитые частицы с кожи, шерсти, слизистых собаки, промыв большим количеством воды. Если вы подозреваете, что собака съела несвежий продукт или растение, то необходимо вызвать рвоту", - рассказал агентству "Москва" президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

После рвоты нужно дать собаки попить и абсорбент. Для этого подойдет активированный уголь - одна таблетка на 10 килограммов веса собаки. После всех процедур нужно обязательно показаться ветеринару.

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