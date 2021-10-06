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ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва

14:47
  • среда
  • 06 октября 2021

Элла Памфилова пожелала депутатам восьмого созыва максимально успешной работы

Все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы. Об этом сегодня заявили в Центризбиркоме.

225 парламентариев избрались по одномандатным округам, еще столько же прошли по спискам. Большинство в  новой Думе получила "Единая Россия". В нижней палате парламента партию представят 324 депутата. 57 человек прошли от КПРФ, 27 - от "Справедливой России - За Правду".

Кроме того, мандаты получили ЛДПР, "Новые люди", "Партия роста", "Гражданская платформа", "Родина", а также самовыдвиженцы.

"От имени ЦИК хочу пожелать новому составу Госдумы максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право и в целом во благо России. Надеюсь, они очень чутко будут реагировать на все, что происходит, будет полноценная обратная связь, и этот состав будет работать максимально четко", - сказала Элла Памфилова.

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
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