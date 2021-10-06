Матвиенко опровергла перспективу введения всеобщей обязательной вакцинации

В данном вопросе возможно только добровольное решение

Всеобщей принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции не может быть и не будет. С таким заявлением в среду, 6 октября, выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко подчеркнула, что в данном вопросе возможно только добровольное решение. При этом крайне важно понимание, что вакцинация — единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии.

Глава Совфеда также выразила уверенность в том, что общефедерального локдауна в связи с коронавирусом не будет. Что касается регионов, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации, цитирует Матвиенко ТАСС.

4 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с предложением внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Он отметил, что в большинстве случаев на больничные койки попадают с COVID-19 люди, которые не прошли вакцинацию.

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