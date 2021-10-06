В Москве открылась выставка об истории Большого Каменного моста

Экспозицию разместили во дворе Музея Москвы

История и реконструкция в деталях. Во дворе Музея Москвы открылась фотовыставка, посвященная Большому Каменному мосту.

Первая часть экспозиции рассказывает об истории строения. Здесь представлены гравюры, литографии и рисунки известных мастеров. Можно узнать, как обычный брод стал одним из главных мостов столицы. Другая часть выставки посвящена недавней реконструкции. На фотографиях - первый за 80 лет капитальный ремонт строения, где видно, какие технологии применялись и что удалось восстановить в первозданном виде.

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