Опубликованы кадры смертельной аварии в Москве

ДТП спровоцировал водитель внедорожника

В Сети появились кадры страшной аварии на Вешняковской улице. Сегодня днем водитель внедорожника неожиданно решил развернуться в неустановленном для этого месте - сразу через сплошную линию. Мотоциклист, ехавший в своей полосе, попытался избежать столкновения, но в итоге на скорости врезался в иномарку. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. А 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб на месте. Сейчас движение восстановлено. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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