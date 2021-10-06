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Стало известно, сколько еще продлится золотая осень в Москве

13:41
  • среда
  • 06 октября 2021

В столичном регионе уже фиксируются заморозки, но это нормально

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в ходе пресс-конференции, что в столичном регионе уже начинаются заморозки.

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"Лучше давайте говорить о золотой осени. Золотая осень сейчас, она будет до середины октября", - добавил при этом метеоролог (цитата по ТАСС).

По словам Вильфанда, температурный фон минус два-три градуса сохранится до середины месяца - до 12-14 октября, так что заморозки - "это уже не новость".

"Заморозки представляют опасность в августе, в первой половине, примерно до 20 сентября", - уточнил глава Гидрометцентра. Он добавил, что дальше заморозки переходят в легкие морозы, что естественно.

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