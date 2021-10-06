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Спасенная с затонувшего в Белом море судна женщина умерла

13:46
  • среда
  • 06 октября 2021

Поискам мешает шторм

Женщина, которую спасли с затонувшего в Белом море судна "Фаворит", скончалась в машине скорой помощи.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Всего на борту находились пять человек. ТАСС со ссылкой на источник ранее сообщал о двух погибших.

Шторм мешает водолазам вести поиски пропавших. Скорость ветра достигает 8-13 метров в секунду, высота волн от одного до двух метров.

"Затонувшее судно находится примерно в 100 метрах от берега, его заметили во время отлива. Во время следующего отлива водолазы обследуют судно и моторный отсек, где, по предварительным данным, в последний раз видели одного члена экипажа", - рассказали агентству в региональном МЧС.  

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Во время шторма оно частично затонуло, находившимся на борту удалось воспользоваться спасательным плотом.

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