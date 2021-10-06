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В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян

13:56
  • среда
  • 06 октября 2021

Прогноз может быть скорректирован, предупреждают синоптики

Предстоящей зимой температура на большей части Европейской России ожидается в пределах нормы или немного выше. Об этом в среду, 6 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Как уточнил эксперт, температурный фон на уровне нормы или немногим выше прогнозируется в большинстве регионов европейской территории России — это наиболее вероятный сценарий.

Однако Вильфанд предупредил, что прогноз, вероятнее всего, будет корректироваться, поскольку "атмосфера хаотична по своей природе". Это сказывается на точности долгосрочных прогнозов.

Это также относится и к долгосрочным прогнозам по количеству осадков, цитирует синоптика ТАСС.

В центре погоды "Фобос" ранее спрогнозировали аномальные осадки предстоящей зимой. В частности, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму.

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