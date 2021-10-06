ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: вакцинация безопасна для пожилых людей

15:04
  • среда
  • 06 октября 2021

Лучший способ защититься от ковида - сделать прививку

В Москве через несколько недель стартует массовое тестирование на коронавирус методом ПЦР. Кроме того, столичные власти рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования в школах.

Подобные проверки, которые дают результат в течение 10 минут, также планируют запустить в ближайшее время как минимум в 20 МФЦ и крупных торговых центрах. Затем их количество будут увеличивать. В Москве на сегодняшний день развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших ковидом, причем две трети из них уже заняты. Задействованы резервные госпитали. Ранее мэр Москвы назвал ситуацию с коронавирусом в столице тревожной. Лучший способ защититься – сделать прививку. Вакцина безопасна, в том числе и для пожилых людей.

"Даже люди старше 95 и 97 лет, которые вакцинировались не имели каких-то либо значимых побочных, тяжелых проявлений и мы практически не наблюдаем в этот период обострения основных заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста. Вакцинация безопасна для людей старшего возраста!" – сказала Надежда Рунихина, замдиректора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.