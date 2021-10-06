Эксперт: вакцинация безопасна для пожилых людей

Лучший способ защититься от ковида - сделать прививку

В Москве через несколько недель стартует массовое тестирование на коронавирус методом ПЦР. Кроме того, столичные власти рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования в школах.

Подобные проверки, которые дают результат в течение 10 минут, также планируют запустить в ближайшее время как минимум в 20 МФЦ и крупных торговых центрах. Затем их количество будут увеличивать. В Москве на сегодняшний день развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших ковидом, причем две трети из них уже заняты. Задействованы резервные госпитали. Ранее мэр Москвы назвал ситуацию с коронавирусом в столице тревожной. Лучший способ защититься – сделать прививку. Вакцина безопасна, в том числе и для пожилых людей.

"Даже люди старше 95 и 97 лет, которые вакцинировались не имели каких-то либо значимых побочных, тяжелых проявлений и мы практически не наблюдаем в этот период обострения основных заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста. Вакцинация безопасна для людей старшего возраста!" – сказала Надежда Рунихина, замдиректора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram