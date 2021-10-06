Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"

Главы МИД двух стран обсудили этот вопрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что Москва и Тегеран достигли договоренности как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране.

"Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в Исламской Республике Иран", - сообщил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что одобрение для применения в Иране получила российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт". "Спутник V" в республике зарегистрировали еще в январе 2021 года.

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