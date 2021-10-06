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"Не ищем виноватых": в ЕС отказались считать Россию причиной роста цен на газ

14:15
  • среда
  • 06 октября 2021

Европа сосредоточилась на выправлении ситуации

В Евросоюзе не стремятся найти виноватых в ситуации на газовом рынке. Об этом в среду, 6 октября, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
Еврокомиссия назвала сроки снижения цен на газ

В ответ на вопрос, считает ли ЕС Россию ответственной за рост цен на газ, Спинант подчеркнула, что в интеграционном объединении не ищут виноватых. Еврокомиссия считает важным сконцентрироваться на выправлении ситуации для европейцев и поиске правильных решений, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что причиной роста цен на газ является "энергетическая война", якобы развязанная "Газпромом". По его словам, российский поставщик "развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" энергетическую войну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не использует поставки газа в качестве инструмента давления на другие страны, включая Украину. Голубое топливо используется исключительно в интересах россиян для увеличения благосостояния, отметил Песков.

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