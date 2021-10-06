Процедура пройдет в присутствии журналистов

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверят на наркотики в присутствии СМИ.

"Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ сдать медицинскому персоналу учреждения по исполнению наказаний любой материал для теста на любой наркотик", - сказал его адвокат Давид Садзаглишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об ухудшении психического состояния Саакашвили. По его мнению, это произошло из-за того, что экс-президент ожидал вернуться в страну, где царит хаос, а попал в хорошо отлаженную государственную систему и угодил в тюрьму. Кроме того, Гарибашвили заявил, что у Саакашвили есть наркотическая зависимость.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не выйдут из тюрьмы. За свободу Саакашвили обещал бороться президент Украины Владимир Зеленский, так как экс-президент – подданный его страны.

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