Депутат Батышева: Благоустройство в формате "от дома до дома" поможет в создании современных пешеходных зон

В ЗАО в этом формате уже благоустраивают пять улиц

Депутат Московской городской думы Татьяна Батышева отметила, что в настоящее время в Западном административном округе столицы в формате "от дома до дома" благоустраивают пять улиц. Это позволит создать современные пешеходные зоны.

"Удобно, безопасно должно быть на любом пешем маршруте, будь то поход в соседний магазин или на почту, дорога до метро или автобусной остановки, просто прогулка у дома. Но долгое время пространство между домами оставалось "ничейным" и фактически не использовалось: мало кто хотел гулять по пустующим тротуарам и бульварам", - заявила парламентарий агентству городских новостей "Москва".

Как уточнила Батышева, работы ведутся на улицах Барвихинская, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на участке Университетского проспекта от Мосфильмовской до Мичуринского проспекта и на Ломоносовском проспекте.

Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 60 гектаров. Там будут установлены 19 новых светофоров, 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками, 367 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.

"Под землю уберут коммуникации - чтобы на дорогах и тротуарах не застаивалась вода, сделают ливневую канализацию, будут разбиты почти 230 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, для автомобилистов выделят свыше 600 парковочных мест", - добавила депутат.

По словам Батышевой, на улице Наташи Ковшовой жители получат современную пешеходную зону, где все сведено воедино. Люди будут использовать эти пространства для прогулок, походов в небольшие магазины по соседству.

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