"Мы не прячемся": Волочкова предъявила публике своего нового бойфренда

Балерина назвала имя избранника и показала его на фото

Балерина Анастасия Волочкова вновь устроила свою личную жизнь. На этот раз звезда не стала прятать от публики своего избранника.

Волочкова не только рассказала, что ее нового мужчину зовут Владимир, но и показала его лицо. На снимке эпатажная знаменитость сидит в автомобиле, за рулем которого находится мужчина в темных очках.

Кадр, опубликованный в сториз в Instagram, балерина подписала словами "Мы не прячемся". Однако рассмотреть нового бойфренда Анастасии за лобовым стеклом машины трудно.

Зато звезда показала вещественные подтверждения романтических отношений: кружку и подушку, украшенные стразами в виде инициалов "А" и "В".

Ранее Волочкова заявила, что снова не одна – в ее жизни появился новый мужчина. Балерина подчеркнула, что избранник не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, зато любит ее и осыпает подарками.

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