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"Мы не прячемся": Волочкова предъявила публике своего нового бойфренда

14:45
  • среда
  • 06 октября 2021

Балерина назвала имя избранника и показала его на фото

Балерина Анастасия Волочкова вновь устроила свою личную жизнь. На этот раз звезда не стала прятать от публики своего избранника.
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Волочкова не только рассказала, что ее нового мужчину зовут Владимир, но и показала его лицо. На снимке эпатажная знаменитость сидит в автомобиле, за рулем которого находится мужчина в темных очках.

Кадр, опубликованный в сториз в Instagram, балерина подписала словами "Мы не прячемся". Однако рассмотреть нового бойфренда Анастасии за лобовым стеклом машины трудно.

Зато звезда показала вещественные подтверждения романтических отношений: кружку и подушку, украшенные стразами в виде инициалов "А" и "В".

Ранее Волочкова заявила, что снова не одна – в ее жизни появился новый мужчина. Балерина подчеркнула, что избранник не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, зато любит ее и осыпает подарками.

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