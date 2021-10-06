Состояние госпитализированного Гаркалина резко ухудшилось

Актера перевели в реанимацию

Народного артиста Валерий Гаркалина перевели в реанимационное отделение.

Состояние актера резко ухудшилось, пишет telegram-канал Mash. У Гаркалина резко упал уровень сатурации, поражено более 75% легких. Ранее сообщалось о поражении легких 25–50%.

"Врачи подключили его к кислороду под давлением <…> Актер остается в сознании", - говорится в сообщении.

67-летний Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом 2 октября. При поступлении врачи оценили его состояние как тяжелое.

Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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