В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН

Материалы проверки передадут в Следственный комитет
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко", - сказано в сообщении.
Также уволены начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.
Материалы проверки передадут в Следственный комитет.
Ранее своей должности лишился начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. До этого в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram