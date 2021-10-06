В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН

Материалы проверки передадут в Следственный комитет

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко", - сказано в сообщении.

Также уволены начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

Материалы проверки передадут в Следственный комитет.

Ранее своей должности лишился начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. До этого в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.

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