ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН

14:51
  • среда
  • 06 октября 2021

Материалы проверки передадут в Следственный комитет

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФСИН начала вести в колониях радиомониторинг

"Освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко", - сказано в сообщении.

Также уволены начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

Материалы проверки передадут в Следственный комитет.

Ранее своей должности лишился начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. До этого в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работники УФСИН
Работники УФСИН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.