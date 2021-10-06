Главу саратовского УФСИН уволили после сообщений о пытках заключенных

Возбуждено несколько уголовных дел

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области Алексей Федотов и еще несколько должностных лиц уволены с занимаемых должностей. Такое решение принял директор ФСИН Александр Калашников после проверки сообщений о пытках заключенных.

5 октября в пресс-центре ФСИН сообщили, что ведомство проверяет информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области. Поводом для начала проверки стало появление в интернете видеозаписи с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

После этого были направлены документы на освобождение от должности Федотова с формулировкой "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности".

Также по отрицательным мотивам принято решение уволить начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева, сообщает "Интерфакс".

Следователи возбудили несколько уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что дела возбуждены по статьям "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения" и "Насильственные действия сексуального характера". Расследование ведется по нескольким эпизодам.

Все уголовные дела переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области. Наряду с этим следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников исправительного учреждения.

В Федеральной службе исполнения наказаний пообещали привлечь к ответственности всех сотрудников, виновных в применении насилия к осужденным, сообщает ТАСС.

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