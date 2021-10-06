Бочкарёв: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут

Протяженность БКЛ составляет 70 километров

Полный круг по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что протяженность БКЛ составляет 70 километров, в ее состав войдет 31 станция. Большое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Благодаря этому добраться из одной точки города в другую можно будет без пересадки в центре.

"За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы", – добавил Бочкарёв.

До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", которая также войдет в состав Большого кольца.

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