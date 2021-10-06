Путин заявил о готовности России стабилизировать мировой энергорынок

Должны быть учтены интересы всех участников

Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка. Она должна строиться на коммерческой основе, с учетом интересов всех участников, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что необдуманные действия в энергетике чреваты дисбалансами. И это еще раз доказала сегодняшняя ситуация на европейском энергорынке.

"Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам", - заявил президент на совещании по вопросам развития энергетики.

Цены на газ в Европе несколько дней подряд превышали рекордные значения. 6 октября стоимость 1 тысячи кубометров голубого топлива превысила 1900 долларов. Позже цена упала, балансируя на уровне 1300-1400 долларов за тысячу кубов, передает "Интерфакс".

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