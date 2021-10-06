Лавров одернул громко разговаривающих журналистов

Один из корреспондентов начал говорить перед камерой

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к журналистам во время брифинга по итогам встречи с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Министр попросил прессу вести себя тише во время выступления.

Так, один из журналистов во время брифинга стал давать комментарий перед камерой. "Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", - приводит РИА Новости слова Лаврова.

В мае этого года журналист BBC прервал выступление Лаврова на пресс-конференции в Душанбе. Речь шла о подготовке встречи на высшем уровне, в центре внимания также была пандемия и миграционные вопросы.

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