Глава Роскосмоса рассказал о состоянии Пересильд и Шипенко

"Киноэкипаж" провел первый день на МКС

Состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, прибывших на Международную космическую станцию, оценивается как нормальное. Об этом в среду, 6 октября, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В ходе сеанса связи врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние членов съемочной группы фильма "Вызов" — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Какие-либо отклонения не выявлены.

Нештатных ситуаций на станции нет, работа идет по плану, написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал с космодрома Байконур утром вторника, 5 октября. Полет прошел по короткой схеме, которая занимает 3 часа 17 минут.

Стыковку с МКС Шкаплерову пришлось осуществлять в ручном режиме: при причаливании корабля поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс".

Первый в истории "киноэкипаж" вернется с МКС на Землю 17 октября.

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