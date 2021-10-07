Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Ракам нужно быть осторожными, а Водолеев ждет интересный день

Гороскоп на сегодня, 7 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Удачный день. Сегодня вы сможете достойно презентовать свой проект инвесторам и партнерам, поэтому не упустите возможность. Ваши дипломатия и харизма на высшем уровне.

Телец

Вас ждет сложный день, который только отнимет энергию. Не стройте глобальных планов, посвятите время себе и своим мыслям. Чтение книги или просмотр кино могут подсказать идеи для творчества.

Близнецы

Вы давно мечтали, и вот этот день настал. Сегодня вам удастся воплотить в реальность давние фантазии, касающиеся рабочих моментов и общения с близкими. Удача на вашей стороне.

Рак

Будьте осторожны: непростой день! Возможны неприятности, которые испортят настроение. Но всё поправимо, стоит только найти время на полноценную медитацию.

Лев

Хороший день, полный особенных эмоций – не об этом ли вы мечтали? Представители этого знака смогут добиться многого. Но есть одно условие: в общении с людьми нужно быть искренними, и Вселенная преподнесёт ценный подарок.

Дева

Посвятите день общению с собой, пониманию своих истинных потребностей и возможностей. Напишите цели и вещи, за которые благодарны себе и близким.

Весы

Отличное время, которое стоит потратить на осуществление простых планов. Все они воплотятся словно по велению волшебной палочки, вам останется лишь собрать урожай.

Скорпион

Сегодняшний день будет наполнен впечатлениями. Проведите его на мероприятиях, связанных с детьми, спортом, творчеством, и получите заряд мощного вдохновения. Подзарядите батарейки.

Стрелец

Займитесь самообразованием. Новые знания будут усваиваться легко и приятно, а результаты их внедрения в жизнь подскажут, в какую сторону двигаться дальше в карьере.

Козерог

Хороший период для творчества. Вы создадите нечто особенное, что в своё время сыграет важную роль в вашей жизни. Творите, и Вселенная одарит вас приятными презентами.

Водолей

Вас ожидает интересный день, наполненный эмоциями, прямо-таки индийское кино. Сегодня могут случиться действительно судьбоносные знакомства и неожиданные жизненные повороты.

Рыбы

Если вы находитесь на распутье, сегодняшний день поможет вам определиться. Доверьтесь интуиции, выбирайте и не переживайте. Этот выбор окажется правильным, даже если сначала покажется, что это не так.

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