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Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

15:24
  • среда
  • 06 октября 2021

Имя победительницы объявят 16 октября

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила тройку претендентов на звание лучшей спортсменки года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
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Среди номинанток - россиянка Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.

Компанию ей составили двукратная чемпионка Игр в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5000 и 10000 метров), серебряный призер Олимпиады в Токио в метании копья полька Мария Андрейчик.

Не смогла пробиться в финальную тройку Анжелика Сидорова, серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом.

Имя победительницы объявят через 10 дней - 16 октября.

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Мария Ласицкене
Мария Ласицкене
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