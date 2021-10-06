Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Имя победительницы объявят 16 октября
Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила тройку претендентов на звание лучшей спортсменки года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Среди номинанток - россиянка Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.
Компанию ей составили двукратная чемпионка Игр в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5000 и 10000 метров), серебряный призер Олимпиады в Токио в метании копья полька Мария Андрейчик.
Не смогла пробиться в финальную тройку Анжелика Сидорова, серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом.
Имя победительницы объявят через 10 дней - 16 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram