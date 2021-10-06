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Путин: "Газпром" нарастил прокачку через ГТС Украины

15:37
  • среда
  • 06 октября 2021

Дальнейшее увеличение экономически невыгодно

Россия превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году. "Газпром" за прошедшие девять месяцев нарастил прокачку через украинскую ГТС более чем на 8%, заявил президент России Владимир Путин.

"Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше, больший объем для Газпрома - экономически невыгодно, потому что это дороже", - сказал российский лидер на совещании по вопросам энергетики.

Путин пояснил, что прокачка по новым системам обходится значительно дешевле. Разница достигает примерно 3 миллиардов долларов в год к соответствующим объемам поставок, приводит комментарий президента РИА Новости.

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