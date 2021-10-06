Путин заверил в долгосрочной устойчивости российской экономики

Она не зависит от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры

России удается сохранять макроэкономическую стабильность даже в текущей ситуации. Об этом в среду, 6 октября, рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент отметил, что переход к бюджетному правилу и постоянное пополнение Фонда национального благосостояния обеспечивают долгосрочную устойчивость российской экономики. Владимир Путин подчеркнул, что долгосрочная устойчивость экономики России не зависит от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры.

Однако необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам и созданию новых рабочих мест вне угольного сектора. Российский лидер рассказал, что уже дал соответствующие поручения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. Аналитики полагают, что в 2021 году рост ВВП России составит не 3,2%, как прогнозировалось прежде, а 4,3%. Экономика России поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что по итогам 2021 года темпы роста экономики могут превысить прогноз правительства в 4,2%.

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