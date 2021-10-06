Арестована обвиняемая по делу о крушении вертолета в Подмосковье

В результате авиакатастрофы погибли три человека

Дорогомиловский районный суд Москвы санкционировал арест женщины, обвиняемой по уголовному делу о крушении вертолета в подмосковном городе Лыткарино. Об этом в среду, 6 октября, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Женщина 1977 года рождения обвиняется по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде организации и предоставления экскурсионных полетов на вертолете.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте ведомства.

3 октября индивидуальный предприниматель оказал услугу по организации экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково". Во время полета вертолет потерпел крушение в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. В результате пилот и два пассажира погибли на месте.

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