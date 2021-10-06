Саакашвили угодил в новый скандал

Даже в изоляторе жизнь политика бурлит

В центре нового скандала оказался Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает срок в грузинской колонии. Стали известны пикантные подробности его личной жизни. Депутат украинской Рады от партии "Слуга народа" через соцсети объявила, что состоит в романтических отношениях с политиком. Она также приехала в Грузию, чтобы навестить возлюбленного в камере. Однако эта новость стала неприятной неожиданностью для жены Саакашвили.

Даже в изоляторе жизнь Михаила Саакашвили бурлит, в том числе и личная. Посмотрела его супруга - Сандра Рулофс - вот это видео, опубликованное еще на прошлой неделе, где политик объявляет об отношениях с новой пассией, и очень удивилась. Женщина ведь даже не подозревала, что фактически стала бывшей.

"Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно. То, как я узнала о новых отношениях моего мужа, неприемлемо. Однако, несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы. Михаил Саакашвили - политзаключенный, и я, как гражданка Грузии, присоединяюсь к требованию его освободить".

Впрочем, пока поддержка законной супруги - только на словах. Ну и фамилия "Рулофс" пригодилась, когда Саакашвили пересекал границу по поддельному паспорту. В тюрьму голландская жена не приехала. Зато явилась украинская любовница, помоложе. Елизавета Ясько - выпускница Оксфорда и нардеп от "Слуги народа". Забавно, но при всем этом с журналистами девушка общалась по-русски. Да еще и сравнила Саакашвили со своим шефом Зеленским - не в пользу последнего. Любовь - она такая, некоторых лишает рассудка.

"Завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком и очень хочется, чтобы вы тут его защищали", - сказала Елизавета Ясько.

Разве что на хрупкое женское плечо сейчас только и может опереться Саакашвили. Его адвокаты рассказывают: политик находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Плачет даже.

В числе прочего, прокуратура запретила Саакашвили говорить по телефону, даже по стационарному. Вакуум! Джо Байдену не позвонить. Да еще и в Госдепе США сухо комментируют: мол, с грузинским экс-президентом нужно поступить справедливо, по закону. Отсюда и депрессия - чувство такое, что за океаном его просто использовали и выбросили. Одна отдушина: письма! Ни дня без строчки! Владимиру Зеленскому Саакашвили накануне сообщил, что он "узник Путина". Это уже, видимо, последний аргумент. А сегодня обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По-русски, с ошибками:

"Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны".

Голодовка тоже плохо сказывается на состоянии Саакашвили. Он ведь большой любитель вкусно поесть и выпить. Это даже по видео с его задержанием понятно. Не застолье, конечно, но перекус плотный. Две бутылки водки, батон, хинкали, хачапури с сыром и зеленью. Поесть политику не дали. Офицер службы госбезопасности защелкивает наручники на запястьях. Михаил Саакашвили говорит, что его уже арестовывали, он все понимает, просит разрешение выпить таблетку. На лице - испуг. Жалкое зрелище. Как и вся история с возвращением политика на родину, говорится в обращении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, которое он опубликовал сегодня в соцсети:

"Саакашвили приехал, конечно, не с намерением попасть в тюрьму. Он хотел устроить здесь госпереворот. Есть версия, что он решился на это под наркотиками. Считаю это абсурдом. Каким бы наркоманом он ни был! Хотелось бы сказать, что намерения Саакашвили в любом случае обречены на провал. Он, вероятно, надеялся увидеть в Грузии слабую власть, в реальности же ему пришлось столкнуться с хорошо организованной государственной системой. Вот почему подорвано его психическое здоровье".

Слова премьера, похоже, не на шутку задели Саакашвили, особенно - пассаж про наркотики. Через адвокатов он передал, что готов сдать тест на наличие запрещённых веществ в организме. Кроме того, политик зачем-то начал торговаться. Мол, согласится на экстрадицию на Украину лишь в случае, если Грузия снимет с него все обвинения. Интересный ход, самонадеянный. Но вообще-то ни один из этих вариантов Саакашвили не предлагают.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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